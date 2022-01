Ajax huurt Mohamed Ihattaren

(ABM FN-Dow Jones) Ajax heeft overeenstemming bereikt met Juventus FC en Mohamed Ihattaren over de komst van de speler naar Amsterdam. Dit maakte Ajax zondag bekend.

De 19-jarige speler wordt per direct gehuurd van de Italiaanse club, waar hij onder contract staat. De huur kent een looptijd van bijna een jaar, tot en met 31 december 2022. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

"Mo Ihattaren is nog maar 19 jaar en geldt als een van de grootste talenten van ons land. Alleen heeft hij door omstandigheden al erg lang geen wedstrijden gespeeld. Bij ons gaat hij bij Jong Ajax verder werken aan zijn fitheid. Daar kan hij vervolgens laten zien dat hij nog altijd de goede speler is die we kennen", zei directeur voetbalzaken Marc Overmars in een toelichting.

Ajax heeft daarnaast ook overeenstemming bereikt met Independiente del Valle en Patrickson Delgado. De 18-jarige middenvelder wordt per direct gehuurd van de Ecuadoriaanse club voor de duur van anderhalf seizoen, tot en met 30 juni 2023. In de overeenkomst is een optie tot koop opgenomen.

Deze overeenkomst is onder voorbehoud van enkele formaliteiten.