Centrale banken en kwartaalcijfers trekken aandacht beleggers

(ABM FN-Dow Jones) Komende week maken beleggers zich alweer op voor een reeks bedrijfscijfers terwijl op macro-economisch vlak inkoopmanagersindices, de Amerikaanse arbeidsmarkt en twee Europese rentebesluiten gepland staan.

Het zou weleens opnieuw een volatiele week kunnen worden. Het begin van het jaar verliep tot nu toe nog niet al te fraai voor de beurzen. De AEX index staat vooralsnog op een jaarverlies van 6,7 procent. De Nasdaq noteert zelfs een verlies van zo'n 13 procent.

Vooral technologie-aandelen zien af door hogere rentes, als gevolg van een oplopende inflatie. In Amerika bleek die al te zijn opgelopen tot 7 procent en vorige week kwam in eigen land een inflatiecijfer van 5,7 procent naar voren.

De Amerikaanse centrale bank begint om die reden meer en meer op de rem van de monetaire stimulus te staan. Voorzitter Jérome Powell van de Federal Reserve maakte in de persconferentie na het rentebesluit vorige week duidelijk dat hij wel wat ruimte ziet voor renteverhogingen. Ook de eerste plannen voor de afbouw van de gigantische balans van de Fed werden uit de doeken gedaan. De beurzen reageerden niet positief op deze aankondigingen.

ECB en BoE aan zet

Komende week is het de beurt aan de Europese Centrale Bank. Waar de Fed meerdere renteverhogingen in het verschiet stelt, zei de ECB tot nu toe de rente dit jaar niet op te trekken. Beleggers zijn dan ook benieuwd naar wat voorzitter Christine Lagarde donderdag te zeggen heeft.

De inflatie kwam in de eurozone in december uit op 5,0 procent. Voorlopige cijfers over januari verschijnen woensdag. Economen van Barclays sluiten niet uit dat wanneer die data negatief verrassen, en de inflatie dus nog harder is gestegen, dit de ECB dwingt tot een meer hawkish toon.

Dinsdag verschijnt eerst een rentebesluit van de Australische centrale bank, de Bank of England vergadert net als de ECB op donderdag.

Nadat de Britse centrale bank de markten in december verraste met een renteverhoging van 0,10 procentpunt naar 0,25 procent, rekent de markt voor het komende rentebesluit op een verdere verhoging met 25 basispunten. Economen van de Japanse bank Nomura rekenen erop dat de Britse rente dit jaar elk kwartaal wordt verhoogd.

De Chinese beurzen blijven een hele week toe door de viering van Chinees Nieuwjaar. Dit weekend verschenen daarom al Chinese inkoopdata, van zowel Markit/Caixin als ook de Chinese overheid. Markit meldde een krimp van de Chinese industrie in januari, als gevolg van het opgelaaide coronavirus. De Chinese overheid meldde nog een minimale groei voor de industrie in januari en een groeivertraging voor de dienstensector.

De beursweek start maandag met een economische groeicijfer uit de eurozone, alsook een inflatiecijfer uit haar belangrijkste lidstaat, Duitsland. Frankrijk volgt dinsdag. De inflatie voor de hele eurozone staat dus woensdag gepland.

Ook op maandag zien we de Japanse industriële productie passeren, Frankrijk volgt vrijdag.

Op dinsdag staat een reeks inkoopmanagersindices gepland voor de industrie in Japan, de eurozone, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Diezelfde reeks van landen staat voor de dienstensectoren geagendeerd op donderdag.

Ook de arbeidsmmarkt staat in de schijnwerpers komende dagen. Dinsdag krijgen we vanuit Duitsland en de eurozone werkloosheidscijfers. Uit Amerika krijgen we de openstaande vacatures, woensdag volgt het ADP-banenrapport en vrijdag dan het officiële Amerikaanse werkgelegenheidscijfer over januari. Als vanouds krijgen we donderdag ook de wekelijkse steunaanvragen uit de VS.

De olieprijzen zijn hoog opgelopen en zouden naar aanleiding van de OPEC+ vergadering van woensdag nog eens in beweging kunnen komen.

Bedrijfscijfers

Het cijferseizoen is volop in gang, maar verloopt in eigen land vooralsnog redelijk verspreid, waardoor er nog geen hele drukke agenda is.

Maandag opent KPN de boeken, dinsdag is het rustig en woensdag is het de beurt aan Marel en Core Laboratories.

ING, Sligro en Shell openen donderdag de boeken en vrijdag geeft TomTom inzicht in de resultaten in het vierde kwartaal.

In het buitenland is het een stuk drukker en verschijnen maandag kwartaalcijfers van Alibaba, Axalta en NXP. Dinsdag zijn er resultaten van UBS, Ryanair, Exxon Mobil, General Motors, ManpowerGroup, UPS, Alphabet, Gilead, PayPal en Starbucks.

Woensdag verplaatst de aandacht naar Novartis, AbbVie, Meta, oftewel het oude Facebook en Qualcomm. Donderdag wordt druk met cijfers van Infineon, Roche, Siemens Healthineers, Eli Lilly, Honeywell, Merck, Amazon, Ford, GoPro en Snap. Vrijdag sluiten we af met Sanofi.