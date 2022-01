Krimp Chinese industrie - Caixin

(ABM FN-Dow Jones) De economische activiteit in de Chinese industrie is in januari afgenomen, als gevolg van het opgelaaide coronavirus en de daardoor ingestelde lockdownmaatregelen. Dit bleek zondag uit de inkoopmanagersindex van Caixin en Markit.

De inkoopmanagersindex voor de industrie daalde van 50,9 in december tot 49,1 in januari. Dit is het laagste niveau in bijna 2 jaar.

Zondag verscheen ook de officiële inkoopmanagersindex van de Chinese overheid. Die toonde in januari nog net groei voor de industrie, met een index van 50,1. In december noteerde de index op 50,3.

De dienstensector in China groeide in januari ook minder hard, meldde de overheid. Deze subindex daalde van 52,7 in december tot 51,1.

Een indexcijfer van meer dan 50 geeft aan dat er sprake is van groei, terwijl een indexcijfer van minder dan 50 wijst op krimp.