Sancties Rusland mogelijk problematisch voor oliereuzen

Beeld: Royal Dutch Shell

(ABM FN-Dow Jones) Mogelijke sancties die de Verenigde Staten en Europese Unie willen opleggen aan Rusland wanneer het Oekraïne binnenvalt, kunnen problematisch worden voor een aantal van de grootste Westerse oliebedrijven. Volgens The Wall Street Journal liggen dergelijke strafmaatregelen momenteel niet op tafel, omdat daarmee de toch al hoge energieprijzen in Europa verder op kunnen lopen. Maar officials zijn wel bezig met brede restricties op de transfer van technologie en mogelijke exportcontroles. Dergelijke sancties, als ze breed worden opgelegd, zouden de toegang tot cruciale apparatuur en kennis kunnen belemmeren voor alle bedrijven die in Rusland actief zijn, inclusief divisies en partners van Westerse oliebedrijven. Zo boren Shell en Exxon Mobil samen naar olie en aardgas in het verre oosten van Rusland en heeft BP een belang van bijna 20 procent in de Russische olieproducent Rosneft. Glencore heeft een belang in het moederbedrijf van een grote Russische aluminiumproducent en handelt in Russische olie en metalen. De EU overweegt bovendien directe maatregelen, waaronder beperkingen op de financiering van exploratie en productie van aardgas in Rusland, alsook het uitbreiden van een bestaand verbod op de transfer van technologieën in de energiesector, zei een seniore Europese official tegen The Wall Street Journal. Volgens de zakenkrant is verder de Russische bankensector een doelwit, wat ook de olie- en gassector die het financiert, zou raken. Bron: ABM Financial News

