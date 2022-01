Erdogan ontslaat baas statistiekbureau Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Turkse president Recep Tayyip Erdogan heeft de directeur van het nationale statistiekbureau ontslagen, nadat eerder deze maand bekend werd dat de inflatie in Turkije in december is opgelopen tot meer dan 36 procent. Dit bleek zaterdag uit een presidentieel besluit van Erdogan. Suat Dincer wordt vervangen door Erhan Cetinkaya, die eerder vice-president was van de Turkse banktoezichthouder. Het ontslag van Dincer is de zoveelste in een reeks van officials die het veld moesten ruimen omdat ze de economische strategie van Erdogan niet volgden. Erdogan wil de rente blijven verlagen ondanks de torenhoge inflatie. Vorige week handhaafde Turkse centrale bank de belangrijkste rente op 14 procent. Met 36,08 procent in december behoort de inflatie in Turkije momenteel tot de hoogste ter wereld. Volgens onafhankelijke economen is de inflatie in werkelijkheid mogelijk zelfs 82 procent. De Turkse lira is in een jaar tijd ruim 46 procent van zijn waarde verloren. Zaterdag noteerde de lira/dollar koers op 0,0738. Bron: ABM Financial News

