Wall Street herpakt zich

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street is vrijdag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 2,4 procent op 4.431,85 punten, de Dow Jones index won 1,7 procent op 34.725,47 punten en de Nasdaq sloot 3,1 procent in het groen op 13.770,57 punten.

Op weekbasis stegen de Dow en S&P, terwijl de Nasdaq een pas op de plaats maakte.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets wees op de sterke eerste kwartaalcijfers van Apple, die een welkome positieve uitschieter zijn te midden van de onderliggende negativiteit die deze week merkbaar was in de markt.

Veel aandacht was er vrijdag ook voor de PCE-kerninflatie. De inflatie-indicator, die voor de Federal Reserve belangrijk is, kwam in december op jaarbasis uit op 4,9 procent. Na een inflatie van 4,7 procent in november, werd gerekend op een stijging naar 4,8 procent.

Hewson wees erop dat de inflatie sinds 1983 niet zo hoog was in de VS. De inkomens in de VS bleken in december met 0,3 procent gestegen terwijl de uitgaven met 0,6 procent daalden.

Eerder deze week bleek uit het rentebesluit van de Fed al dat de hoge inflatie de centrale bank dwingt om het verruimende beleid sneller terug te schroeven.

"De marktverwachtingen van vier of vijf renteverhogingen dit jaar zullen de groei of de aandelenrally niet doen ontsporen", denkt CIO Mark Haefele van UBS. Ook rekent hij erop dat de situatie in Oekraïne niet escaleert.

Het consumentenvertrouwen zoals gemeten door de Universiteit van Michigan liet in januari een verzwakking zien.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde vrijdagavond op 1,78 procent. Voor elke euro kregen beleggers 1,1148 dollar. De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 86,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 0,2 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI rond de 2 procent meer waard.

"Geopolitieke spanningen blijven op de voorgrond richting het weekend, met zorgen over een Russische invasie [in Oekraïne] en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten", volgens marktstrateeg Phillip Streible van Blue Line Futures.

Volgende week woensdag komen de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken.

Tot nog toe houdt OPEC+ zich aan de gemaakte afspraken en voert het de productie per maand met 400.000 vaten per dag op, ondanks de druk van de Verenigde Staten en een aantal andere landen om de output sneller te verhogen.

"Ik verwacht dat de bijeenkomst van OPEC+ zal resulteren in het handhaven van de huidige doelstellingen", aldus analist Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research.

Bedrijfsnieuws

Apple versloeg de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal ruim. De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis van 111,4 miljard naar bijna 124 miljard dollar. Hier werd door analisten geraadpleegd door FactSet gerekend op 119 miljard dollar. De nettowinst van Apple steeg van bijna 28,8 miljard naar een record van 34,6 miljard dollar, of 2,10 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het afgelopen kwartaal op 31,3 miljard of 1,90 dollar per aandeel. Het aandeel steeg bijna 7 procent.

Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht. Dit werd vrijdag beloond met een winst voor het aandeel van meer dan 10 procent.

Caterpillar is in het vierde kwartaal verder gegroeid en de winst lag ook hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel verloor meer dan 5 procent.

Colgate-Palmolive heeft in 2021 de eigen doelstellingen behaald en voor het lopende boekjaar rekent het bedrijf op een autonome omzetgroei van opnieuw 3 tot 5 procent. Het aandeel sloot licht hoger.

Chevron daalde ruim 3,5 procent, ondanks dat er ruim 5 miljard dollar winst werd geboekt, terwijl het vierde kwartaal van 2020 nog verlieslatend was. De winst was echter een stuk lager dan analisten hadden voorzien.

De omzet van Robinhood Markets is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen. maar minder dan analisten hadden verwacht. Het aandeel verloor in de nabeurshandel donderdag aardig terrein maar wist vrijdag zo'n 9 procent te stijgen.