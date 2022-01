Olieprijs stijgt licht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag licht gestegen. Bij een settlement van 86,82 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 0,2 procent duurder. Op weekbasis werd een vat WTI rond de 2 procent meer waard.



"Geopolitieke spanningen blijven op de voorgrond richting het weekend, met zorgen over een Russische invasie [in Oekraïne] en aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten", volgens marktstrateeg Phillip Streible van Blue Line Futures.



Eerder deze week bereikten de olieprijzen het hoogste niveau in zeven jaar. Volgens Carsten Fritsch van Commerzbank kwam dit vooral door de spanningen tussen Oekraïne en Rusland.



Volgende week woensdag komen de OPEC en zijn bondgenoten, waaronder Rusland, bijeen om te praten over de huidige productie-afspraken.



Tot nog toe houdt OPEC+ zich aan de gemaakte afspraken en voert het de productie per maand met 400.000 vaten per dag op, ondanks de druk van de Verenigde Staten en een aantal andere landen om de output sneller te verhogen.



"Ik verwacht dat de bijeenkomst van OPEC+ zal resulteren in het handhaven van de huidige doelstellingen", aldus analist Michael Lynch van Strategic Energy & Economic Research. Bron: ABM Financial News

