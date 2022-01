BAVA SnowWorld akkoord met alle agendapunten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van SnowWorld heeft ingestemd met alle agendapunten. Dit meldde het bedrijf vrijdag nabeurs. Volgens SnowWorld was zo'n 90 procent van het totaal aantal geplaatste aandelen, 3.946.741, vertegenwoordigd. Aandeelhouders stemden onder meer in met de voorgenomen benoeming van Fons Jurgens tot lid van de raad van commissarissen. Ook stemde de algemene vergadering unaniem in met de benoeming van Mazars Accountants tot controlerend accountant voor het boekjaar 2020/2021. De voorgestelde benoeming van Lian Doesburg en Michael Schenk tot commissaris zal plaatsvinden in een in maart te houden buitengewone aandeelhoudersvergadering, meldde het bedrijf vanochtend al. Op die aandeelhoudersvergadering zal ook uitstel van de publicatie van de jaarrekening 2020/2021 worden geagendeerd. "SnowWorld deelt mede dat, samenhangend met de late benoeming van de accountant, de publicatie van de jaarcijfers naar verwachting zal plaatsvinden in april 2022", aldus het bedrijf. Bron: ABM Financial News

