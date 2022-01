Video: AEX maakt zich op voor short-squeeze Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De trend in de AEX is nog dalende, maar beleggers moeten zich opmaken voor een short-squeeze nu de bodem nadert. Dit zegt technisch-analist Roelof-Jan van den Akker van ING Financial Markets voor de camera tegen ABM Financial News. Het zijwaartse patroon tussen 755-817 punten is ten einde gekomen. "We zitten in een neerwaartse trend", maar toch zal de correctie beperkt zijn, denkt de analist. "Ik ben niet bearish en in vind ook helemaal niet dat je in die shortposities moet zitten", aldus Van den Akker. "Alle dalingen richting 717 punten in de AEX moet je benutten", want daarna voorziet de analist van ING een "fenomenale stijging". Klik hier voor: AEX maakt zich op voor short-squeeze Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.