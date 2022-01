Video: Apple veel beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het afgelopen kwartaal veel beter dan verwacht gepresteerd, waarbij de iPhone de groei aanjoeg. Dit zegt analist Jos Versteeg van InsingerGilissen voor de camera van ABM Financial News. De analist wees ook op de omzetgroei bij Services met 24 procent. Al vijf kwartalen op rij groei de omzet in dit segment. En ook in China presteerde Apple goed. Afgelopen jaar presenteerde Apple niet veel bijzondere nieuwe dingen, maar de verwachtingen voor dit jaar zijn groot, volgens Versteeg, vooral op het vlak van augmented en virtual reality. Insinger herhaalde het koopadvies op Apple met een koersdoel van 180 dollar. Het aandeel is volgens Versteeg echt het hoekpunt van elke beleggingsportefeuille. Klik hier voor: Apple veel beter dan verwacht Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.