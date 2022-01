Rustige opening op Wall Street in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt vrijdag zonder grote bewegingen van start te gaan.

Futures op de S&P 500 noteren 0,2 procent lager, maar die voor de Nasdaq wijzen juist op een kleine winst van 0,1 procent. Daarmee lijkt Wall Street voor de vierde week op rij lager te gaan sluiten.

Veel aandacht gaat uit naar Apple, dat donderdagavond met cijfers kwam. Die vielen op alle fronten mee en het aandeel lijkt dan ook procenten hoger te gaan openen.

Naast de cijfers van Apple is er ook aandacht voor de persoonlijke inkomens en uitgaven. Die cijfers worden vergezeld door een voor de Fed erg belangrijk inflatiecijfer.

De inkomens bleken met 0,3 procent gestegen in december en de uitgaven met 0,6 procent gedaald. De kerninflatie bedroeg op jaarbasis 4,9 procent.

Later vanmiddag staat het consumentenvertrouwen op de rol.

Nog altijd kauwt de markt op het laatste rentebesluit van de Fed.

"De marktverwachtingen van vier of vijf renteverhogingen dit jaar zullen de groei of de aandelenrally niet doen ontsporen", meent CIO Mark Haefele van UBS. Ook rekent hij erop dat de situatie in Oekraïne niet escaleert.

De euro/dollar handelt op 1,1157 en de Amerikaanse tienjaarsrente op 1,831 procent. Olie wordt 2 procent duurder.

Bedrijfsnieuws

Apple versloeg de verwachtingen voor het afgelopen kwartaal ruim. De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis van 111,4 miljard naar bijna 124 miljard dollar. Hier werd door analisten geraadpleegd door FactSet gerekend op 119 miljard dollar. De nettowinst van Apple steeg van bijna 28,8 miljard naar een record van 34,6 miljard dollar, of 2,10 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het afgelopen kwartaal op 31,3 miljard of 1,90 dollar per aandeel. Het aandeel opent vermoedelijk 2,5 procent hoger.

Visa heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar hogere resultaten behaald, die ook beter waren dan verwacht. Dit wordt beloond met een koerswinst van meer dan 4 procent.

Caterpillar is in het vierde kwartaal verder gegroeid en de winst lag ook hoger dan analisten hadden voorzien. Het aandeel opent ruim 2 procent lager.

Colgate-Palmolive heeft in 2021 de eigen doelstellingen behaald en voor het lopende boekjaar rekent het bedrijf op autonome omzetgroei van opnieuw 3 tot 5 procent uitkomen. Het aandeel opent 2 procent in het rood.

Chevron gaat procenten lager van start, ondanks dat er ruim 5 miljard dollar winst werd gemaakt, terwijl het vierde kwartaal van 2020 nog verlieslatend was. De winst was echter een stuk lager dan analisten hadden voorzien.

De omzet van Robinhood Markets is in het vierde kwartaal van 2021 gestegen. maar minder dan analisten hadden verwacht. Het aandeel opent vermoedelijk 12 procent in het rood.

Slotstanden

De S&P 500 verloor donderdag 0,5 procent op 4.326,51 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 34.160,78 punten en de Nasdaq eindigde 1,4 procent in het rood op 13.352,78 punten.