Teleurstellende winstgroei Chevron Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Chevron heeft in het vierde kwartaal van 2021 opnieuw geprofiteerd van de stijgende olie- en gasprijzen, maar stelde desondanks teleur met de winst. Dit bleek vrijdagmiddag uit de resultaten van de Amerikaanse oliereus. De winst bij Upstream steeg van 0,5 naar 5,2 miljard dollar. Downstream was in het vierde kwartaal van 2020 nog goed voor een verlies van 0,3 miljard dollar, maar afgelopen kwartaal werd er een winst van 0,8 miljard dollar geboekt. De totale winst kwam uit op 5,1 miljard dollar, waar Chevron in het vierde kwartaal van 2020 nog een verlies van 0,7 miljard dollar leed. De aangepaste winst per aandeel van 2,56 dollar was echter flink lager dan de 3,12 dollar waar analisten geraadpleegd door FactSet op hadden gerekend. In heel 2021 verdiende Chevron 15,6 miljard dollar, circa 20 miljard dollar meer dan in 2020, toen een verlies werd geleden van 5,5 miljard dollar. De omzet steeg afgelopen jaar dan ook van 94,5 miljard naar 155,6 miljard dollar. Daaraan droeg het vierde kwartaal 48,1 miljard dollar bij, bijna het dubbele van de kwartaalomzet een jaar eerder. De olieproductie steeg in 2021 naar een recordniveau van 3,1 miljoen vaten per dag. De vrije kasstroom kwam ook uit op het hoogste niveau ooit, op 21,1 miljard dollar. Het aandeel Chevron noteert vrijdag in de voorbeurshandel 4,2 procent lager. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.