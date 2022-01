Valuta: euro momenteel in neerwaartse spiraal

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde vrijdag op 1,1130 dollar en kan met het huidige sentiment nog verder omlaag.

"Kan, hoeft niet", aldus valutaspecialist Georgette Boele van ABN AMRO vrijdag tegen ABM Financial News. "Als het zo daargaat als nu is 1,10 dollar voor de euro goed mogelijk, maar als het sentiment verandert, bijvoorbeeld op geopolitiek vlak, dan kan de trend voor de euro de andere kant opgaan. Dat maakt de markt momenteel wel neurveus", aldus Boele.

"De marktconsensus is dat de Fed de rente met 25 basispunten verhoogt in maart. Een aantal analisten denkt zelfs dat het een grotere stap wordt dan 25 basispunten. De Fed zei ook dat het de deur open wil houden voor activaverkoop. De uitkomst van de Fed-vergadering heeft de Amerikaanse dollar dus steun gegeven, omdat de rentes op Amerikaanse staatspapier en de rentes gecorrigeerd voor inflatie stegen. Wij verwachten een verdere stijging van de dollar ten opzichte van de euro door het verschil in beleid van de Fed en de ECB. Onze raming voor de euro staat voor het eind van dit jaar nog altijd op 1,05 dollar", aldus Boele.

De kwestie Oekraïne kan voor de dollarkoers even zand in de raderen betekenen. "Door de toegenomen spanningen tussen Rusland en andere landen over Oekraïne kunnen beleggers een deel van hun eerder opgebouwde posities verkopen en nemen ze ook winst op de aangekochte dollars. We denken dat deze mogelijke situatie tijdelijk van aard zal zijn", aldus de valutaspecialist van ABN AMRO.

De koers van het Britse pond is volgens ABM AMRO vooral onderhevig aan monetair beleid en minder aan het lot van de premier van het Verenigd Koninkrijk. "Wij denken dat Boris Johnson aanblijft. Zelfs als hij aftreedt, worden er nog geen nieuwe verkiezingen uitgeschreven. Zijn partij zou dan iemand anders kunnen benoemen tot Britse premier. Het is daarmee onwaarschijnlijk dat het beleid verandert. Daarnaast verhoogt de Bank of Engeland mogelijk volgende week al de beleidsrente. Dit zou het pond steun moeten geven ten opzichte van valuta’s waar de rente voorlopig nog niet omhoog gaat, zoals de euro, de yen en de frank", aldus Boele vrijdag.

De Franse economie liet in het vierde kwartaal op kwartaalbasis een groei van 0,7 procent zien, beter dan de verwachte 0,5 procent, maar duidelijk minder dat de 3,1 procent in het derde kwartaal.

De Duitse economie toonde in het laatste kwartaal van het vorig jaar een groter dan verwachte krimp van 0,7 procent op kwartaalbasis. Vooraf lag de prognose op een krimp met 0,5 procent.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone kwam in januari definitief uit op 8,5 negatief, gelijk aan de voorlopige meting en in iets slechter dan de 8,4 negatief in december.

Vanmiddag worden in de Verenigde Staten de inkomens en bestedingen met de voor het rentebeleid van de Federal Reserve toonaangevende PCE-inflatie-indicator gepubliceerd. Verder gaat de aandacht uit naar de Amerikaanse arbeidskosten over het vierde kwartaal en het consumentenvertrouwen over januari van de gemiddelde Amerikaan, zoals dat wordt gemeten door de Universiteit van Michigan.

De euro noteerde vrijdag 0,1 procent lager op 1,1331 dollar. De Europese munt noteerde eveneens 0,1 procent lager op 0,8321 Britse pond. Het Britse pond noteerde vrijdag vlak op 1,3380 dollar.