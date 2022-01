Beursupdate: koerssprong Signify op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend in het rood. Kort na elf uur daalde de AEX met 1,8 procent tot 740,35 punten.

Opnieuw waren het de techfondsen die onder druk stonden. Flink negatief ontvangen cijfers van chipreus Intel donderdag op Wall Street deden onder meer halfgeleiderspecialisten als ASML en ASMI weinig goeds.

"Beleggers zitten nog in hun maag met het nieuws van de Fed van woensdag die de rente sneller wil verhogen en waren tegelijk opgelucht dat de hoge economische groei in de VS in het vierde kwartaal 6,9 procent bedroeg, terwijl werd gerekend op 5,5 procent", aldus analisten van IG Nederland. "Dat is ook voeding voor toekomstige renteverhogingen."

"De Europese beurzen hebben moeite om de volatiliteit op Wall Street van zich af te zetten", zo stelde marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. "Desondanks zijn de Europese aandelenmarkten toch wat veerkrachtiger gebleken", aldus de analist, wijzend op de FTSE 100 die de verliezen deze week wist weg te werken en de DAX en CAC 40 daar ook bij in de buurt komen. De AEX staat evenwel op weekbasis circa drie procent lager, mede door de zware weging van techfondsen.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1135. De olieprijzen stegen met 0,6 procent.

Op macro-economisch vlak bleek de Duitse economie in het vierde kwartaal te zijn gekrompen. Het Duitse bruto binnenlands product liep op kwartaalbasis terug met 0,7 procent. Echter op jaarbasis was er een groei van 1,4 procent. Dat was iets meer dan de groei van 1,3 procent die economen hadden voorzien. De Franse economie bleef groeien, en ondanks een afname ten opzichte van het derde kwartaal, was de groei steviger dan economen hadden voorzien.

Het consumentenvertrouwen in de eurozone is iets verder afgenomen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdaandelen verloren de ASML en ASMI tot vier procent na de cijfers van Intel. Verlichtingsspecialist Signify steeg daarentegen met maar liefst 14,2 procent na meevallende kwartaalcijfers. ING sprak van een sterk jaareinde en Degroof Petercam van solide prestaties.

In de AMX bleven uitschieters achterwege. Wel won Galapagos opnieuw, na de stevige koerswinst op donderdag. Toen werd bekend dat er een nieuwe CEO is aangesteld. PostNL schreef 0,9 procent bij na eerder in de week met voorlopige cijfers te zijn gekomen. WDP daalde 0,6 procent na cijfers, terwijl de vastgoedinvesteerder volgens ING nochtans een uitstekend jaar achter de rug heeft.

In de AScX wonnen Kendrion en Heijmans tot 1,5 procent. TomTom leverde 2,9 procent in.

Het lokaal genoteerde MotorK steeg met 10,9 procent. Renewi won 1,2 procent, na een outlookverhoging.