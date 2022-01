Renewi verhoogt weer outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Renewi

(ABM FN-Dow Jones) Renewi heeft in het afgelopen kwartaal opnieuw sterk gepresteerd en verhoogde de outlook opnieuw. Dit stelt de afval- en recyclingspecialist met noteringen in Amsterdam en Londen vrijdag. In de update sprak Renewi van "erg sterke" prestaties, te danken aan hogere recyclageprijzen. Renewi besloot de outlook voor het lopende boekjaar, dat eindigt op 31 maart, te verhogen naar een onderliggende EBIT van minimaal 120 miljoen euro. De marges bij recycling zullen volgens Renewi ongeveer 40 miljoen euro aan extra EBIT opleveren. Een jaar eerder kwam de onderliggende EBIT uit op 73 miljoen euro. In november zei Renewi ook al de outlook te verhogen, maar specificeerde dit toen niet. Vrijdag meldde Renewi vertrouwen te houden in de middellange tot lange termijn, ondanks de soms lastige omstandigheden. "We blijven structurele groeiaanjagers zien" in België en Nederland. Het aandeel Renewi stijgt vrijdag 1,3 procent. Bron: ABM Financial News

