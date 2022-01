'Minder winst bij KPN verwacht'

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) KPN heeft in het vierde kwartaal van 2021 vermoedelijk een lagere nettowinst behaald, terwijl de omzet nauwelijks veranderde ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit blijkt uit de analistenconsensus die het telecombedrijf op zijn website heeft gepubliceerd.

De gemiddelde voorspelling voor de aangepaste EBITDA na leases ligt voor de periode oktober tot en met december op 584 miljoen euro, waar dat in het vierde kwartaal van 2020 561 miljoen euro was en in het derde kwartaal van 2021 607 miljoen euro.

De operationele winst zou volgens de geraadpleegde analisten moeten teruglopen van 223 miljoen tot 204 miljoen euro en onder de streep resteerde vermoedelijk een nettowinst van 117 miljoen euro. Dat was in het vierde kwartaal een jaar eerder nog 174 miljoen euro en in het derde kwartaal van 2021 281 miljoen euro.

De omzetontwikkeling van KPN komt vermoedelijk vlak uit in het vierde kwartaal ten opzichte van een jaar eerder. De analisten rekenen op een aangepaste omzet van 1.348 miljoen euro waar dit vorig jaar in het vierde kwartaal 1.354 miljoen euro was.

In het derde kwartaal van 2021 werd er een omzet van 1.312 miljoen euro in de boeken gezet.

Vrije kasstroom verbeterd

De vrije kasstroom loopt vermoedelijk iets terug ten opzichte van het vierde kwartaal 2020, maar verbetert fractioneel ten opzichte van het derde kwartaal van 2021.

De analistenconsensus mikt op een vrije kasstroom van 237 miljoen euro, waar dat een jaar eerder 268 miljoen euro was en in het derde kwartaal 232 miljoen euro. De consensus rekent erop dat de investeringen daarbij opliepen tot 312 miljoen euro, van 289 miljoen euro in het vierde kwartaal van 2020.

Beloning aandeelhouders

Analisten van Berenberg zien KPN mogelijk verrassen bij het belonen van de aandeelhouders. Dit wordt volgens hen door de markt over het hoofd gezien als gevolg van de sterke focus op de aanhoudende onzekerheid over regelgeving.

KPN liet al eerder weten dat er vermoedelijk ruimte is om meer eigen aandelen in te kopen als de omzettrend gunstig is. "Het lijkt erop dat KPN deze belofte zal waarmaken bij de publicatie van de jaarcijfers op maandag", denkt Berenberg.

Outlook

Kijkend naar heel 2021 voorspelt de analistenconsensus een omzet van 5.247 miljoen euro, een aangepaste EBITDA na leases van 2.348 miljoen euro en een nettowinst van 1.196 miljoen euro.

De investeringen in heel 2021 schatten de analisten in op 1,2 miljoen euro en de vrije kasstroom op 769 miljoen euro. Dat was in 2020 765 miljoen euro, toen de omzet uitkwam op 5.275 miljoen euro.

KPN rekent voor dit jaar onverminderd op een vrije kasstroom van circa 765 miljoen euro, waardoor een dividend over 2021 van 13,6 cent per aandeel mogelijk is. De aangepaste EBITDA na leases zal dit jaar uitkomen op 2.345 miljoen euro en de investeringen op 1,2 miljard euro, denkt KPN.

Voor 2023 rekent KPN op een lichte stijging van de aangepaste EBITDA na leases tot meer dan 2.450 miljoen euro. Ook streeft KPN een progressies dividendbeleid na met een jaarlijkse groei van 3 tot 5 procent. De vrije kasstroom wordt inschat op meer dan 870 miljoen euro.

Op maandag voorbeurs komt KPN met de cijfers over het afgelopen kwartaal en jaar.