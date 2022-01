KBC Securities verhoogt koersdoel WDP Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) KBC Securities heeft vrijdag het koersdoel voor WDP verhoogd van 38,50 naar 40,00 euro bij een ongewijzigd Houden advies. Terwijl de EPRA-winst van 1,10 euro per aandeel in 2021 in lijn met de verwachtingen lag, wist WDP de analisten van KBC te verrassen met een winstverwachting van 1,50 euro per aandeel in 2025. Verder bleef de bezettingsgraad van de portefeuille van WDP erg hoog, en de financiële positie solide, aldus de analisten. Ook dat WDP tegen 2025 2 miljard euro wil investeren, is volgens KBC een goed signaal. Het koersdoel werd verhoogd, nadat het waarderingsmodel door KBC werd doorgerold. Het aandeel WDP daalde vrijdagochtend 0,3 procent tot 37,68 euro. Bron: ABM Financial News

