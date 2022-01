Beursblik: ABN AMRO Oddo verhoogt advies Corbion naar Kopen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO Oddo heeft het advies voor Corbion verhoogd van Neutraal naar Outperform, maar het koersdoel verlaagd van 47,00 naar 45,00 euro. Dit bleek uit een analistenrapport van de bank. ABN AMRO Oddo raamt de autonome omzetgroei van de kernactiviteiten over het afgelopen boekjaar op 14,6, overeenkomstig de gemiddelde verwachting van analisten en de outlook van het bedrijf zelf. De bank vindt dat de markt zich teveel richt op de operationele marge en te weinig op het operationeel resultaat. De EBITDA wordt volgens analist Robert Jan Vos slecht bescheiden getroffen door hogere kosten, wanneer rekening wordt gehouden met prijsverhogingen. De adviesverhoging houdt volgens de bank dan ook juist verband met de verwachting dat Corbion in staat blijkt te zijn geweest prijsverhogingen soepel aan zijn klanten te hebben kunnen doorberekenen om zo de kostenstijgingen op te kunnen vangen. Voor de aangepaste EBITDA-marge gaat ABN AMRO Oddo uit van 13,6 procent voor 2021 en de bank dat 15,0 procent voor dit jaar niet in beeld is, mede door de door prijsstijgingen oplopende omzet. Volgens de bank is dit evenwel geen probleem. Het aandeel Corbion noteerde vrijdag op een rood Damrak 0,2 procent lager op 36,98 euro. Bron: ABM Financial News

