Beursblik: uitstekend jaar voor WDP

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft in 2021 uitstekende resultaten geboekt en de prognoses voor de toekomstige groei zien er gezond uit. Dit concludeerde analiste Francesca Ferragina van ING vrijdag in reactie op de resultaten van de vastgoedinvesteerder. De groei van de EPRA-winst met 10 procent lag in de lijn van de verwachtingen van analisten. Tegelijk presenteerde WDP ook de vooruitzichten tot en met 2025, met investeringen van 2 miljard euro en een jaarlijkse groei van de EPRA-winst met 8 procent. “Deze outlook lijkt redelijker en realistischer dan de oude outlook van een EPRA-winst van ten minste 1,25 euro per aandeel in 2024”, aldus de analist. ING is optimistischer dan WDP, met een jaarlijkse groei van gemiddeld 11 procent tussen 2021 en 2025. "We weten dat WDP ons wel eens kan verrassen, aangezien het bedrijf over het algemeen zeer conservatief is in zijn vooruitzichten", merkte Ferragina op. ING heeft een koopaanbeveling op WDP met een koersdoel van 44,00 euro. Het aandeel WDP daalde vrijdagochtend 0,5 procent tot 37,64 euro. Bron: ABM Financial News

