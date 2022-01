Hennes & Mauritz ziet resultaten weer aantrekken en mikt op verdere groei Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Hennes & Mauritz heeft in het vierde kwartaal van 2021 de impact van de coronacrisis grotendeels achter zich gelaten. Dit bleek vrijdag uit de resultaten van het Zweedse modebedrijf. "We hebben het jaar sterk afgesloten, met een omzet die weer op hetzelfde niveau ligt als vóór de pandemie en met een winstgevendheid die beter is dan in de afgelopen jaren. Nu we terug zijn in een meer normale situatie met een sterke financiële positie en een goede winstgevendheid, kunnen we ons weer volledig focussen op groei", aldus topvrouw Helena Helmersson in een toelichting. De winst na belasting kwam uit op 6 miljard Zweedse kroon tegen krap 3,7 miljard kroon een jaar eerder, terwijl de omzet met 11 procent steeg naar naar 56,8 miljard kroon. In lokale valuta bedroeg de omzetstijging 8 procent. In lokale valuta gemeten mikt de kledingketen voor december en januari op een omzetstijging op jaarbasis van 20 procent. Er is wel sprake van een relatief makkelijke vergelijkingsbasis vanwege de winkelsluitingen door corona een jaar eerder. Vooruitblikkend stelt H&M zichzelf de ambitieuze doelstelling om in 2030 de omzet te hebben verdubbeld, terwijl de ecologische voetafdruk dan moet zijn gehalveerd. Om deze groei te realiseren gaat de modeketen in 2022 onder meer van start in Cambodja, Ecuador, Costa Rica en Noord Macedonië. De kledingketen stelt een dividend voor van 6,5 Zweedse kroon per aandeel en een aandeleninkoopprogramma ter waarde 3 miljard Zweedse kroon. Bron: ABM Financial News

