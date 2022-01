Stoelendans in raad van commissarissen SnowWorld Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: SnowWorld

(ABM FN-Dow Jones) SnowWorld is van plan om Lian Doesburg te benoemen tot commissaris. Dit maakte de uitbater van skihallen vrijdagochtend bekend. Bij de eerstvolgende aandeelhoudersvergadering in maart zal er gestemd kunnen worden over de benoeming van Doesburg. Vandaag houdt SnowWorld een bijzondere aandeelhoudersvergadering. Daarin zal gestemd worden over de toetreding van Fons Jurgens, algemeen directeur van De Efteling, tot de raad van commissarissen. SnowWorld besloot om de benoeming van Michael Schenk vandaag niet in stemming te brengen. Dit zal op de volgende vergaderingen gebeuren, tegelijk met die van Doesburg. Pieter Bourgeois en Peter Paul de Vries zullen op eigen verzoek vandaag terugtreden als commissaris. Hierdoor bestaat de raad van commissarissen per vandaag uit voorzitter Koen Hofman, Freya Loncin en Fons Jurgens, mits die laatste vandaag groen licht krijgt van de aandeelhouders. Na de benoemingen in maart bestaat de raad van commissarissen van SnowWorld voor 40 procent uit vrouwelijke leden. Bron: ABM Financial News

