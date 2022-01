Ondernemers industrie Nederland minder optimistisch Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het vertrouwen onder Nederlandse ondernemers in de industrie is gedaald. Dit bleek vrijdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De vertrouwensindex ging van 10,2 in december naar 9,0 in januari, aldus het CBS. Het vertrouwen ligt nog altijd ruim boven het langjarig gemiddelde. De ondernemers in de industrie oordeelden in januari vooral minder positief over de verwachte bedrijvigheid en de orderpositie. Over hun voorraden gereed product waren zij iets minder negatief. Bron: ABM Financial News

