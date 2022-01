Van Lanschot compenseert klanten voor te veel betaalde rente Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen gaat klanten en oud-klanten compenseren voor te veel betaalde variabele rente over consumptief doorlopend krediet. Dit maakte de bank vrijdagochtend bekend. De compensatie is in lijn met eerder uitspraken van klachteninstituut Kifid. De afgelopen maanden heeft Van Lanschot Kempen onderzocht welke klanten gedupeerd zijn. De bank heeft voor de compensatieregeling en voor de kosten van de uitvoering van deze compensatie een bedrag voorzien van ruim 3 miljoen euro. Dit bedrag wordt verantwoord in de resultaten over. Bron: ABM Financial News

