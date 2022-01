Openingsverlies dreigt voor AEX

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat vrijdag naar verwachting lager van start. Futures op de AEX index wezen ongeveer een uur voor de beursgong op een verlies van 0,5 procent. Cijfers van Apple donderdag nabeurs op Wall Street kregen een positief onthaal.

Donderdag wist de AEX nog spectaculair te herstellen van een openingsverlies van meer dan 2 procent in de nasleep van het rentebesluit van de Federal Reserve een dag eerder. De hoofdindex eindigde 0,2 procent hoger op 753,79 punten.

Onder meer een meevallende groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 6,9 procent, waar gerekend werd op 5,5 procent, en een positieve start van de aandelenhandel ’s middags op Wall Street gaven de Europese beurzen een duw in de rug.

Het sentiment blijft echter kwetsbaar nu het einde van de periode van ‘gratis geld’ bijna is aangebroken, hetgeen werd onderstreept door het rentebesluit van de Fed woensdag, en in de loop van de handelsdag in New York werden technologie aandelen toch weer massaal van de hand gedaan.

Vooral de halfgeleidersector, goed vertegenwoordigd in de AEX, kreeg rake klappen nadat de duimen omlaag gingen voor de outlook van Intel bij zijn cijferpresentatie. Het chip- en componententekort duurt volgens het concern nog tot 2023 en mede daarom voorspelt Intel voor het lopende kwartaal een kleine daling van de winst. Het aandeel van de chipreus daalde 7 procent.

Tesla kreeg donderdag zelfs nog hardere rake klappen te verwerken, ondanks de rapportering van op het oog meevallende cijfers woensdag nabeurs.

De producent van elektrische auto’s boekte in 2021 een winst van maar liefst 5,5 miljard dollar op een omzet van 53,8 miljard dollar. Een terughoudende outlook, onder meer door de aanhoudende problemen in de aanvoerketen, werd echter genadeloos afgestraft. Het aandeel daalde gedurende de handelsdag steeds verder en sloot uiteindelijk 11,5 procent lager op 829,10 dollar. Bij aanvang van deze maand stond er nog een koers van ruim 1.200 dollar op de borden.

Techbeurs Nasdaq sloot de handelsdag af met een verlies van 1,4 procent. De meer traditioneel samengestelde Dow Jones index maakte een pas op de plaats.

Met enige vrees werd vervolgens uitgekeken naar de cijfers van Apple donderdag nabeurs. ’s Werelds duurste onderneming naar beurswaarde gemeten presenteerde echter duizelingwekkende cijfers.

De omzet steeg in het afgelopen kwartaal op jaarbasis van 111,4 miljard naar bijna 124 miljard dollar, waar door analisten gerekend werd op 119 miljard dollar. Daarnaast steeg de nettowinst van 28,8 miljard naar een record van 34,6 miljard dollar. Ook hier werden de verwachtingen van analisten vooraf van een winst van 31,3 miljard dollar ruimschoots overtroffen. Het aandeel klom in de elektronische handel nabeurs 5 procent, na een vlak koersverloop in de reguliere handelssessie.

Vooral door de cijfers van Apple noteren de Amerikaanse index-futures vanochtend comfortabel in het groen. De afgelopen weken zijn hogere futures evenwel vaak geen garantie gebleken voor het verloop van de handel op Wall Street later op de dag.

In Azië klimt de Japanse beurs vanochtend met 2 procent, na een verlies van 3 procent op donderdag, terwijl de Koreaanse beurs een licht openingsverlies wist weg te werken en ondertussen ook met 2 procent in het groen noteert. De Chinese beurzen geven wel terrein prijs.

De Amerikaanse olie-future klimt daarnaast vanochtend krap 1 procent, na donderdagavond in New York juist nog met krap 1 procent lager te zijn gesloten op een settlement van 86,61 dollar. De afgelopen dagen zat de future in de lift en bewoog de prijs rond het hoogste niveau in 7 jaar. Dollarsterkte maakte daar donderdag voor even een eind aan.

Onderhandelingen tussen Rusland en het Westen over 'de Oekraïne-crisis' bevinden zich nog steeds in een impasse en beleggers vrezen sancties op een moment dat het olie-aanbod al relatief laag is.

Naast bedrijfscijfers, waaronder de Amerikaanse oliereus Chevron, hebben beleggers ook onder meer oog voor de vrijgave van het Amerikaanse consumentenvertrouwen en een nieuw inflatiecijfer.

Bedrijfsnieuws

De omzet van Signify steeg van krap 1,9 miljard euro in het vierde kwartaal van 2020 naar 2,0 miljard euro afgelopen kwartaal. Analisten hadden gerekend op een vlakke omzet van bijna 1,9 miljard euro. Op vergelijkbare basis liep de omzet dus met 4,5 procent op. Onder aan de streep restte in het vierde kwartaal een nettowinst van 170 miljoen euro tegen 137 miljoen euro een jaar eerder. Voor 2022 mikt Signify opnieuw op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met en een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen.

De nettovermogenswaarde van HAL is in 2021 met circa 500 miljoen euro gestegen. De stijging is te danken aan "de hogere waarde van GrandVision en een hogere beurswaarde van Boskalis", aldus HAL, terwijl de "daling van de beurswaarde van Vopak een negatief effect had."

WDP liet na een sterk boekjaar 2021 weten ook groei te voorzien op de middellange termijn. In heel 2021 steeg de EPRA-winst per aandeel van de vastgoedinvesteerder met 10 procent, conform de eigen verwachtingen, tot 1,10 euro. Analisten die aan de consensus bijdroegen hadden op 1,11 euro gemikt. Verder wil WDP een dividend van 0,88 euro per aandeel uitkeren, wat eveneens neerkomt op een stijging van 10 procent, zoals analisten ook hadden verwacht.

Royal Delft Group verwacht het boekjaar 2021 af te kunnen sluiten met een positief resultaat. De maker van sieraardewerk publiceert op 25 maart 2022 de jaarcijfers.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 verloor donderdag 0,5 procent op 4.326,51 punten, de Dow Jones index daalde fractioneel op 34.160,78 punten en de Nasdaq eindigde 1,4 procent in het rood op 13.352,78 punten.