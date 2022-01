Royal Delft Group verwacht positief jaarresultaat Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Porceleyne Fles

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group verwacht het boekjaar 2021 af te kunnen sluiten met een positief resultaat, ondanks de malheur in de toeristische sector. Dit maakte de Delftse producent van sieraardewerk donderdagavond bekend. Het bedrijf zag de groepsomzet sterk stijgen dankzij het zakelijke segment en stabiele huuropbrengsten van Royal Delft Vastgoed. Net als in 2020 kon Royal Delft gebruikmaken van corona-gerelateerde subsidies. Royal Delft Group zal op 25 maart 2022 de definitieve jaarcijfers over 2021 publiceren. Bron: ABM Financial News

