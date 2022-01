Resultaten Signify overtreffen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2021 een hogere omzet en winst geboekt, waarmee de verwachtingen van analisten werden overtroffen. Dit bleek vrijdag voorbeurs uit de kwartaalcijfers van het verlichtingsbedrijf. "De sterke vraag naar connected lighting en onze groeiplatforms, in combinatie met de levering van uitgestelde orders, leidden tot een vergelijkbare omzetgroei van 4,5 procent in het vierde kwartaal", aldus CEO Eric Rondolat. Desondanks noemde de topman de marktontwikkelingen nog uitdagender dan in 2020. "Ondanks de significante kostenstijgingen van grondstoffen, componenten en logistiek, wisten we de operationele winstmarges voor het achtste jaar op rij te laten stijgen, met een verbetering van 90 basispunten." Vooral de twee digitale divisies droegen hieraan bij, die nu meer dan 80 procent van de omzet, winst en kasstroom uitmaken. "We verwachten de nodige onzekerheid in de eerste helft van dit jaar, maar we hebben er vertrouwen in dat we ons door de volatiliteit heen slaan met dezelfde veerkracht als in de afgelopen twee jaar." De omzet steeg van krap 1,9 miljard euro in het vierde kwartaal van 2020 naar 2,0 miljard euro afgelopen kwartaal. Analisten hadden gerekend op een vlakke omzet van bijna 1,9 miljard euro. Op vergelijkbare basis liep de omzet dus met 4,5 procent op. De omzet uit de conventionele gloeilampen bedroeg 219 miljoen euro, tegen 242 miljoen euro een jaar eerder. Een daling van 9,5 procent. Digitale toepassingen droegen ruim 1,0 miljard euro bij aan de omzet tegen 917 miljoen euro een jaar eerder. De omzet uit digitale producten trok met 3,7 procent aan tot 737 miljoen euro. De aangepaste EBITA kwam afgelopen kwartaal uit op 265 miljoen euro met een marge van 13,2 procent. Dat was een jaar eerder 251 miljoen euro met een marge van 13,4 procent. Analisten hadden gerekend op 249 miljoen euro met een marge van 13,1 procent. Inclusief reorganisatiekosten en andere bijzondere posten kwam de EBITA 27,8 procent hoger uit op 237 miljoen euro. Onder aan de streep restte in het vierde kwartaal een nettowinst van 170 miljoen euro tegen 137 miljoen euro een jaar eerder. Analisten hadden juist gerekend op een daling tot 119 miljoen euro. De vrije kasstroom daalde van 332 miljoen naar 257 miljoen euro. Dat was echter nog altijd meer dan de 219 miljoen euro waarop analisten hadden gerekend. De schuld is gedaald naar minder dan 1,2 miljard euro. De verwachting lag op 1,3 miljard euro. Signify nam in het vierde kwartaal wel het Amerikaanse Fluence over een bedrag van 272 miljoen dollar. Jaarcijfers Voor heel 2021 mikte de analistenconsensus op een omzet van 6,77 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 2,7 procent. De aangepaste EBITA zou 786 miljoen euro bedragen en de nettowinst 362 miljoen euro. Dit werd uiteindelijk respectievelijk 6,86 miljard, 795 miljoen en 407 miljoen euro. Dit kwam neer op een vergelijkbare omzetgroei van 3,8 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,6 procent. Signify mikte zelf voor 2021 op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. Over 2021 wil Signify een dividend uitkeren van 1,45 euro per aandeel, hetgeen op jaarbasis een verhoging betekende van 5 cent. Outlook Voor 2022 mikt Signify opnieuw op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent, met en een verbetering van de aangepaste EBITA-marge met 50 basispunten. De vrije kasstroom moet ruim 8 procent van de omzet bedragen. Bron: ABM Financial News

