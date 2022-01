WDP rekent op aanhoudende groei

(ABM FN-Dow Jones) WDP heeft na een sterk boekjaar 2021 laten weten ook groei te voorzien op de middellange termijn. Dit bleek vrijdagochtend uit de cijfers van de vastgoedinvesteerder.

In heel 2021 steeg de EPRA-winst per aandeel met 10 procent, conform de eigen verwachtingen, tot 1,10 euro. Analisten die aan de consensus bijdroegen hadden op 1,11 euro gemikt.

De bezettingsgraad bleef stabiel op 98,6 procent. De gemiddelde looptijd van de huurcontracten bedraagt 5,8 jaar.

WDP waardeerde de eigen portefeuille voor 848 miljoen euro op, ofwel een stijging van 17 procent meer. Dit was hoofdzakelijk te danken aan de “neerwaartse yield shift van 80 basispunten in de bestaande portefeuille”.

Verder wil WDP een dividend van 0,88 euro per aandeel uitkeren, wat ook neerkomt op een stijging van 10 procent, zoals analisten ook hadden verwacht.

In 2020 boekte WDP nog een EPRA-winst van 1,00 euro per aandeel en keerde de investeerder een dividend van 0,80 euro per aandeel uit.

“We hebben de basis gelegd voor de toekomst en lanceren vandaag een nieuw groeiplan waarin we, naast externe groei, ook meer mogelijkheden voor waardecreatie zien binnen de bestaande portefeuille”, lichtte CEO Joost Uwents de cijfers toe.

Outlook

Voor 2022 rekent WDP op een groei van 9 procent van de EPRA-winst tot 1,20 euro per aandeel, en een dividend van 0,96 euro per aandeel. De analistenconsensus mikt voor dit jaar op een EPRA resultaat van 1,21 euro per aandeel met een dividend van 0,96 euro per aandeel.

WDP liet verder weten de EPRA-winst per aandeel jaarlijks met 8 procent per jaar te willen laten stijgen, om zo in 2025 op 1,50 euro uit te komen.

Het vastgoedbedrijf wil tussen 2022 en 2025 ook 2 miljard euro investeren om de portefeuille op te voeren tot 8 miljard euro. Dit is volgens WDP haalbaar “door aanhoudende structurele vraag naar kwaliteitsvolle logistiekvastgoed”.