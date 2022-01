Apple verslaat verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft in het eerste kwartaal van zijn lopende boekjaar een hogere omzet behaald dan verwacht, terwijl de iPhone-verkopen ook hoger waren dan de markt had voorspeld. Dit meldde de iPhone-maker donderdag nabeurs.

Bij de resultaten in het vierde kwartaal van het vorige boekjaar waarschuwde Apple voor de aanhoudende problemen in de toeleveringsketen. CEO Tim Cook bevestigde donderdag in een toelichting dat de meeste producten van Apple hier hinder van ondervonden in het eerste kwartaal. Maar Apple rekent erop dat ze er in het lopende tweede kwartaal minder last van zullen hebben, aldus Cook.

De omzet steeg in het eerste kwartaal op jaarbasis van 111,4 miljard naar bijna 124 miljard dollar. Hier werd door analisten geraadpleegd door FactSet gerekend op 119 miljard dollar.

In het eerste kwartaal steeg de omzet uit de verkoop van iPhones van 65,6 naar 71,6 miljard dollar. Analisten voorspelden 67,6 miljard dollar.

De omzet van Mac computers steeg van 8,7 naar bijna 10,9 miljard dollar, terwijl de opbrengsten uit de verkoop van iPads uitkwam op ruim 7,2 miljard dollar, van 8,4 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

De omzet uit diensten, inclusief opbrengsten uit de App Store en advertenties, steeg in het afgelopen kwartaal van 15,8 naar 19,5 miljard dollar.

In de verslagperiode steeg de nettowinst van Apple van bijna 28,8 miljard naar een record van 34,6 miljard dollar, of 2,10 dollar per aandeel. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenden voor het afgelopen kwartaal op 31,3 miljard of 1,90 dollar per aandeel.

In de nabeurshandel donderdag stijgt het aandeel 3,5 procent. In de reguliere handel daalde Apple licht.