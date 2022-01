Olieprijs daalt Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is donderdag licht gedaald. Bij een settlement van 86,61 dollar werd een vat West Texas Intermediate zo'n 0,9 procent goedkoper.



De afgelopen dagen zat WTI in de lift en bewoog de prijs rond het hoogste niveau in 7 jaar. Dollarsterkte maakte daar vandaag voor even een eind aan.



Maar volgens Carsten Fritsch van Commerzbank voorkomt "de Oekraïne-crisis" een verdere daling. Marktanalist David Hewson van CMC Markets voegde toe dat de onderhandelingen tussen Rusland en het Westen zich nog steeds in een impasse bevinden.



"Er zijn nog steeds zorgen dat de Russische olie- en gasleveringen worden gehinderd bij militaire escalatie", aldus Fritsch.



Ondertussen blijft het plaatje voor de vraag naar olie verbeteren, gezien de sterke economische groei wereldwijd, volgens marktanalist Walid Koudmani van XTB.



Kanttekening is volgens Koudmani wel dat het huidige prijsniveau weerstand biedt en zonder duidelijke katalysator, zullen de olieprijzen worstelen om langdurig op het huidige niveau te blijven, denkt de analist. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.