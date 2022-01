Sterk jaar LVMH Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton wist richting het eind van 2021 sterk te groeien. Dit meldde het Franse luxemerk donderdag nabeurs. In het vierde kwartaal kwam de omzet 22 procent hoger uit op jaarbasis. De omzetgroei versnelde daarmee ten opzichte van het derde kwartaal, toen sprake was van een stijging van 11 procent. De jaaromzet kwam uit op 64,2 miljard euro, wat een autonome groei van 14 procent betekende ten opzichte van dezelfde periode in 2019, net voor de coronapandemie begon. De nettowinst verdrievoudigde bijna in 2021, naar 12,04 miljard euro, onder meer dankzij een stijging van de operationele marge naar 26,7 procent van de omzet. LVMH sprak donderdag het vertrouwen uit dat het dit groeitempo in 2022 kan volhouden. Ook wil het bedrijf een dividend van 10,00 euro per aandeel uitkeren. Dit is inclusief een interimdividend van 3,00 euro dat in december al werd uitgekeerd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.