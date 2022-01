Wall Street zakt weg

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street koerst donderdag lager, met nog een paar uur handel te gaan. De S&P 500 daalt 0,7 procent op 4.320,92 punten, de Dow Jones index verlies 0,3 procent op 34.062,47 punten en de Nasdaq staat 1,2 procent in het rood op 13.373,67 punten.



Overwegend sterke economische cijfers voorbeurs zorgden aanvankelijk voor een impuls, maar die lijkt inmiddels uitgewerkt.



De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 6,9 procent. Dit was veel beter dan de 5,5 procent die was voorspeld en een flinke opleving ten opzichte van de 2,3 procent in het voorgaande kwartaal. Over heel 2021 kwam de Amerikaanse groei uit op 5,7 procent. De consumentenbestedingen, een belangrijke motor voor de groei, stegen in het vierde kwartaal 3,3 procent.



Volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets blijkt dat de Amerikaanse economie goed wist te herstellen aan het eind van 2021.



Het aantal nieuwe steunaanvragen was afgelopen week lager dan verwacht. Het cijfer daalde van 290.000 tot 260.000 in plaats van de verwachte 265.000. De vraag naar duurzame goederen daalde iets in december, na een stijging in november. De aanstaande woningverkopen daalden in dezelfde maand.



Het sentiment blijft ondertussen kwetsbaar. De Federal Reserve signaleerde woensdagavond in zijn rentebesluit dat de renteverhogingen in maart gaan beginnen, om de inflatie te beteugelen. Volgens voorzitter Jerome Powell kan de centrale bank de rente sneller gaan verhogen dan de afgelopen tien jaar het geval was. Het laat zien dat de Fed "haast heeft", zei John Vail van Nikko Asset Management in Tokyo. "De Fed is heel snel serieus geworden en dat heeft een effect op de markten."



De Amerikaanse tienjaarsrente steeg na het rentebesluit woensdag naar 1,87 procent maar noteert donderdag rond de 1,80 procent.



Onzekerheid rond een mogelijke Russische invasie van Oekraïne werpt ook zijn schaduw, zeiden analisten. Rusland is een grote olie- en aardgasexporteur en de energieprijzen blijven stijgen, terwijl de aandelenkoersen dalen. De Fed zal pas gerust zijn over inflatie als de olieprijzen weer dalen, denkt Vail.



WTI-olie is donderdag een half procent goedkoper, maar de handel is volatiel. De euro/dollar noteert donderdagavond op 1,1140.



Bedrijfsnieuws



McDonald's stelde teleur met een omzetstijging van 13 procent in het vierde kwartaal. Ook de winst van 2,23 dollar per aandeel was iets lager dan de 2,34 dollar die analisten hadden verwacht. Het aandeel daalt een half procent.



Sherwin-Williams boekte een fors lager resultaat in het vierde kwartaal. Dit kwam niet als een verrassing. Het aandeel verliest 4 procent.



Comcast boekte een 10 procent lagere nettowinst in het vierde kwartaal. Het aandeel stijgt een half procent.



Tesla behaalde afgelopen kwartaal een recordwinst. CEO Elon Musk zei dat er dit jaar geen nieuwe modellen zullen worden geïntroduceerd. Het aandeel daalt 9 procent.



Intel behaalde in het vierde kwartaal minder winst en presteerde ook onder de verwachting. Het aandeel verliest 7 procent.



Apple zal naar verwachting een recordkwartaal boeken, zeggen analisten in aanloop naar de kwartaalcijfers, donderdag nabeurs. Wel rekenen ze op een tragere omzetgroei dan in de voorgaande kwartalen. Het aandeel daalt licht.



Netflix stijgt 7 procent nadat bekend werd dat Pershing Square Capital Management van Bill Ackman ruim 3 miljoen aandelen in de streamingdienst heeft gekocht. Dat zou Ackman vermoedelijk ruim een miljard dollar hebben gekost.



Pfizer stijgt ruim een procent nadat zijn coronapil paxlovid een positieve beoordeling heeft gekregen in de Europese Unie.

