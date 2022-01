Europese beurzen veren op

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn donderdag hoger geëindigd. Op een slot van 470,33 punten won de Stoxx Europe 600 index 0,7 procent. De Duitse DAX steeg 0,4 procent op 15.524,27 punten, de Franse CAC 40 sloot 0,6 procent in de plus op 7.023,80 punten en de Britse FTSE 100 eindigde 1,1 procent hoger op 7.554,31 punten.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets zag dat de Europese beurzen donderdag vooral bezig waren om het rentebesluit van de Federal Reserve te verwerken. De Fed maakte woensdagavond duidelijk dat het in maart waarschijnlijk de rente gaat verhogen. Volgens Hewson rekenen de markten inmiddels op vijf renteverhogingen in 2022.

"En Powell nam niet de gelegenheid om de mogelijkheid uit te sluiten dat de Fed de rente bij elk besluit dit jaar zal verhogen of met 505 basispunten per keer als dat nodig is", aldus Hewson.

Tijdens de middaghandel wisten de beurzen op te veren, na sterke groeidata uit de VS, zag Hewson. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 6,9 procent. Dit was veel beter dan de 5,5 procent die was voorspeld en een flinke opleving ten opzichte van de 2,3 procent in het voorgaande kwartaal. De consumentenbestedingen, een belangrijke motor voor de groei, stegen in het vierde kwartaal 3,3 procent.

Op macro-economisch vlak was het donderdag rustig in Europa. Het consumentenvertrouwen in Duitsland bleek in februari iets verbeterd, meldde GfK. Het vertrouwenscijfer van 6,9 negatief was wel een stuk beter dan de min 8,0 die werd verwacht.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,1151. WTI-olie schommelde tussen winst en verlies.

Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het vierde kwartaal meer inkomsten en winst behaald dan verwacht en verraste met het bericht dat bijna alle kosten van de reorganisatie geboekt zijn. Het aandeel steeg bijna 4,5 procent.

SAP behaalde in het vierde kwartaal van vorig jaar een hogere omzet, maar het operationele resultaat en de marges stonden onder druk, hetgeen conform voorlopige cijfers was. Het aandeel verloor 6 procent.

Bij EasyJet halveerde het verlies in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar bijna, maar de omikronvariant van het coronavirus beïnvloedt wel de boekingen op korte termijn. Het aandeel steeg licht.

De kwartaalcijfers van STMicroelectronics werden in Parijs beloond met een stijging van het aandeel met 2 procent. De chipfabrikant wil miljarden investeren in het uitbreiden van de capaciteit.



In Parijs viel verder de koerswinst voor het aandeel Sanofi van ruim 3 procent op, samen met het verlies van ruim 2,5 procent voor het aandeel Dassault Systèmes.

In Frankfurt noteerde het aandeel RWE een koerswinst van meer dan 5 procent en viel de koers van het aandeel Delivery Hero met ruim 3 procent terug. In Amsterdam verloor sectorgenoot Just Eat Takeaway bijna een half procent.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen hoger.