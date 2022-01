Royal Delft verwacht positief resultaat 2021 Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Royal Delft Group verwacht het boekjaar 2021 af te kunnen sluiten met een positief resultaat. Dit meldde de maker van sieraardewerk uit Delft donderdag nabuers. "Ondanks het achterblijven van de omzet in de toeristische sector in Nederland, steeg de totale omzet van Royal Delft Group sterk. Deze stijging betrof een aantal mooie Business to Business projecten", aldus het bedrijf. Verder is het positieve resultaat te danken aan de stabiele huuropbrengsten van Royal Delft Vastgoed. En net als in 2020 kon het bedrijf gebruikmaken van corona-gerelateerde subsidies. Royal Delft publiceert op 25 maart 2022 haar jaarcijfers. Bron: ABM Financial News

