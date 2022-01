Nettovermogenswaarde HAL met half miljard gestegen

(ABM FN-Dow Jones) De nettovermogenswaarde van HAL is in 2021 met circa 500 miljoen euro gestegen. Dit meldde de holding donderdag nabeurs in een update.



De stijging is het gevolg van "de hogere waarde van GrandVision en een hogere beurswaarde van Boskalis", aldus HAL, terwijl de "daling van de beurswaarde van Vopak een negatief effect had."



Hiermee bedroeg de nettovermogenswaarde per 31 december 2021 13.085 miljoen euro, of 151,03 euro per aandeel, tegenover 12.791 miljoen euro, of 149.93 euro per aandeel in 2020.



Op 30 maart volgen volledige jaarcijfers.



Dividend



Over 2021 wil HAL 5,70 euro per aandeel uitkeren, waarvan 50 procent in contanten en 50 procent in aandelen. In 2020 werd 4,70 euro per aandeel dividend uitgekeerd.

Bron: ABM Financial News