AEX sluit licht hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, na een scherp lagere opening, alsnog in het groen gesloten. De AEX eindigde 0,2 procent hoger op 753,79 punten.



Beleggers reageerden vanochtend negatief op het rentebesluit van de Federal Reserve. Toch deed de Fed niet veel anders dan werd verwacht, namelijk de rente ongemoeid laten en duidelijk hinten op een renteverhoging in maart.



Over het toekomstige rentebeleid zei Fed-voorzitter Jerome Powell woensdagavond "dat er veel ruimte is om de rentes te verhogen, zonder de arbeidsmarkt in gevaar te brengen". Ten aanzien van het terugbrengen van de balans zei Powell dat definitieve beslissingen hierover tijdens de volgende bijeenkomsten van de Fed zullen worden genomen. Wel zei hij dat de Fed kan besluiten om de balans sneller af te bouwen dan tijdens de vorige cyclus.



"De verrassing zat hem in het bericht dat de Fed mogelijk bij iedere volgende beleidsvergadering dit jaar de rente zal verhogen. Dat betekent dat, inclusief maart, de Fed dit jaar mogelijk zeven keer de rente zal verhogen. En dat is een stuk meer dan de vier renteverhogingen die tot gisteravond door de markt waren ingeprijsd", reageerde investment manager Simon Wiersma van ING.



"Waarom beleggers de boodschap nu pas begrijpen, is mij niet duidelijk", zei obligatiestrateeg Tom Graff van Brown Advisory over de koersdalingen.



In de loop van de dag veerden de markten weer op, na sterke groeicijfers uit de Verenigde Staten. De Amerikaanse economie groeide in het vierde kwartaal met 6,9 procent. Dit was veel beter dan de 5,5 procent die was voorspeld en een flinke opleving ten opzichte van de 2,3 procent in het voorgaande kwartaal.



Ook de ontwikkelingen rond de grens van Oekraïne blijven hun stempel op het sentiment drukken. CIO Mark Haefele rekent erop dat diplomatie ervoor zorgt dat de situatie zal kalmeren. “We adviseren beleggers om waakzaam, maar kalm te blijven.”



De euro/dollar handelde op 1,1151 en de Amerikaanse tienjaarsrente noteerde op 1,81 procent.



Verder kwamen er uit de VS de wekelijkse steunaanvragen, die daalden met 30.000 aanvragen.



De kwartaalcijfers van Tesla woensdagavond nabeurs werden vandaag negatief onthaald. Voor vanavond staan die van Apple weer op de rol.



Olie schommelde rond het slot in Europa tussen winst en verlies.



Stijgers en dalers



In de AEX ging KPN aan kop met een koerswinst van ruim 2 procent. Verder stegen Ahold Delhaize en Relx ruim een procent.



Hekkensluiter was Signify, dat bijna 3 procent verloor.



In de AMX blonk Galapagos uit met een koerswinst van ruim 22 procent. Beleggers reageren positief op de benoeming van Paul Stoffels als nieuwe CEO van Galapagos. Stoffels, die op 1 april aantreedt, volgt daarmee Onno van de Stolpe op. Hij was hiervoor chief scientific officer van Johnson & Johnson. Jefferies reageerde positief op het nieuws. De zakenbank noemde Stoffels een zwaargewicht. Citi Research zette Galapagos op de kooplijst en verhoogde het koersdoel van 51,00 naar 61,00 euro. Het aandeel stijgt een flinke 16,0 procent.



SBM Offshore en Inpost werden ruim 3 procent duurder, maar Corbion daalde bijna 2 procent.



Bij de smallcaps gingen Wereldhave, NX Filtration en NSI zo'n 1 tot 3 procent in het groen. Vivoryon, Acomo en Avantium daalden ruim 2 procent.



Wall Street



Bij het klinken van de slotgong op Beursplein 5 noteerden de Dow, S&P en Nasdaq een procent winst.

Bron: ABM Financial News