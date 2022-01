Ackman zet Netflix hoger Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Netflix

(ABM FN-Dow Jones) Pershing Square Capital Management van Bill Ackman heeft de daling van het aandeel Netflix een halt toegeroepen.



Het fonds van Ackman kocht 3,1 miljoen aandelen van de streamingdienst, nadat het aandeel in een vrije val was geraakt na tegenvallende kwartaalcijfers.



Ackman kocht de aandelen sinds afgelopen vrijdag. Het kostte hem vermoedelijk meer dan een miljard dollar.



Het waren op 20 januari niet zozeer de kwartaalcijfers zelf die druk op het aandeel Netflix zetten, maar de matige groeivooruitzichten.



Voor het lopende kwartaal rekent de streamingdienst op 2,5 miljoen nieuwe abonnees. Analisten gingen voor het eerste kwartaal gemiddeld uit van 5,8 miljoen nieuwe abonnees.



Het aandeel Netflix stijgt donderdag 6,4 procent. Bron: ABM Financial News

