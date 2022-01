(ABM FN-Dow Jones) Hieronder volgen de belangrijkste items op de internationale bedrijfsagenda tot en met vrijdag 4 februari 2022:

VRIJDAG 28 JANUARI 2022

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)

MAANDAG 31 JANUARI 2022

13:00 Alibaba - Cijfers vierde kwartaal (Chi)

13:00 Axalta - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 NXP - Cijfers vierde kwartaal (NL)

DINSDAG 1 FEBRUARI 2022

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

08:00 Ryanair - Cijfers derde kwartaal (VK)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Gilead Sciences - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 PayPal - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Starbucks - Cijfers eerste kwartaal (VS)

WOENSDAG 2 FEBRUARI 2022

07:00 Novartis - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

13:00 AbbVie - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Meta (Facebook) - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Qualcomm - Cijfers vierde kwartaal (VS)

DONDERDAG 3 FEBRUARI 2022

07:00 Infineon - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Roche - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Eli Lilly - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Honeywell - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Merck - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Amazon - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Ford - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 GoPro - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Snap - Cijfers vierde kwartaal (VS)

VRIJDAG 4 FEBRUARI 2022

07:00 Sanofi - Cijfers vierde kwartaal (Fra)