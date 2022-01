Coronapil Pfizer krijgt positieve beoordeling EU Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De coronapil van Pfizer, paxlovid, heeft een positieve beoordeling gekregen van het Comité voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik (CHMP) van het Europees Geneesmiddelenbureau. Dit werd donderdag bekend. Het CHMP adviseert om paxlovid in te zetten bij coronapatiënten die een verhoogd risico lopen op een ernstig ziekteverloop maar geen extra zuurstof nodig hebben. Pfizer verwacht dat de Europese Commissie het advies overneemt. De Amerikaanse FDA en de Britse toezichthouder keurden paxlovid eind december al goed. Pfizer denkt tegen het eind van dit jaar tot 120 miljoen kuren te kunnen produceren. Bron: ABM Financial News

