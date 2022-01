Nieuwe steunaanvragen VS lager dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 22 januari 2022 op weekbasis meer afgenomen dan verwacht. Dit bleek donderdag uit de cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid. Het aantal nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering daalde met 30.000 tot 260.000. Het cijfer van een week eerder werd met 4.000 opwaarts bijgesteld naar 290.000. Economen hadden vooraf gerekend op 265.000 nieuwe aanvragen. Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde, dat doorgaans minder volatiel is, bedroeg 247.000 aanvragen. Dat is 15.000 meer dan een week eerder. Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 15 januari kwam uit op 1,675 miljoen aanvragen, een toename met 51.000 aanvragen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.