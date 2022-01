Sherwin-Williams positief gestemd voor 2022

(ABM FN-Dow Jones) Sherwin-Williams heeft in het vierde kwartaal van 2021 het resultaat fors zien dalen, conform de winstwaarschuwing die het bedrijf halverwege januari al uitstuurde, maar rekent voor 2022 weer op meer omzet en winst. Dit bleek uit de definitieve cijfers van de Amerikaanse verf- en coatingspecialist op donderdag.

De sectorgenoot van AkzoNobel waarschuwde eerst al in september voor problemen in de aanvoerketen en had ook in het tweede en derde kwartaal last van een gebrek aan beschikbaarheid van grondstoffen. Dit was in het vierde kwartaal niet anders, zo bleek twee weken geleden.

De omzet steeg afgelopen kwartaal met 6,1 procent naar 4,8 miljard dollar, exact zoals Sherwin-Williams eerder deze maand al aangaf.

De nettowinst per aandeel liep afgelopen kwartaal daarentegen met maar liefst 22,8 procent terug tot 1,15 dollar. Op aangepaste basis was er sprake van een terugval met 21,2 procent tot 1,34 dollar. Dat was nog iets sterker dan verwacht.

In heel 2021 steeg de omzet met 8,6 procent tot 19,9 miljard dollar, maar daalde de winst per aandeel van 7,36 tot 6,98 dollar.

Outlook

Voor het lopende eerste kwartaal rekent Sherwin-William op een omzetgroei van 0 tot 5 procent. En voor heel 2022 op een hoog enkelcijferige tot een laag dubbelcijferige omzetgroei.

De winst per aandeel zal dit jaar tussen de 8,40 en 8,80 dollar uitkomen, of tussen de 9,25 en 9,65 dollar aangepast voor bijzondere posten.