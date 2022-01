'Apple moet verpletteren' Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Apple komt donderdag nabeurs met nieuwe kwartaalcijfers en als er ooit een moment was waarop de markt verpletterende resultaten van Apple kon gebruiken, dan is het nu. Analisten rekenen gemiddeld op een omzet van 119 miljard dollar, wat circa 7 procent meer zou zijn dan een jaar eerder. De winst per aandeel gaat naar verwachting van 1,68 dollar een jaar eerder naar 1,90 dollar afgelopen kwartaal. Apple publiceert sinds de coronapandemie geen nauwkeurige financiële verwachtingen meer. CFO Luca Maestri zei een kwartaal geleden al dat het laatste kwartaal van het jaar er "erg solide" uitzag, qua groei op jaarbasis. Wel zouden problemen in de aanvoerketens de verkoop van iPads kunnen drukken. Sowieso zou de impact van de wereldwijde tekorten aan chips sterker gevoeld worden dan in het voorgaande kwartaal. De vraag naar iPhones zal opnieuw bepalend zijn. Analisten rekenen op een omzet uit iPhones van bijna 68 miljard dollar, 3 procent meer dan een jaar eerder. Dat zou 57 procent van de totale omzet zijn. Mac-computers moeten 9,9 miljard dollar binnenbrengen, verwachten de analisten, wat een groei van 14 procent inhoudt. Wearables, Home en Accessories zouden goed moeten zijn voor 14,4 miljard dollar omzet, of een groei van 11 procent. Analisten zien de verkoop van iPads met 3 procent dalen tot 8,2 miljard dollar. Voor het komende kwartaal vulden de analisten alvast met potlood 90 miljard dollar aan omzet in, met 1,32 dollar per aandeel winst. De iPhone-verkopen dalen daarbij naar verwachting tot 46,6 miljard dollar. Analist Amit Daryanani denkt dat Apple de verwachtingen van analisten voor het afgelopen kwartaal wel kan verslaan, maar vreest een grote stap terug in het lopende kwartaal. Historisch zijn de omzetten dan 32 procent lager dan in het vierde. Analisten gaan nu uit van een meer bescheiden terugval van 25 procent, waarschuwt Daryanani voor het optimisme in de markt. Ook Katy Huberty van Morgan Stanley denkt dat Apple de verwachtingen voor het vierde kwartaal in bescheiden mate zal overtreffen, vooral dankzij sterke iPhone-verkopen. Het aandeel Apple lijkt donderdag iets hoger te gaan openen. Bron: ABM Financial News

