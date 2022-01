Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden donderdag lager na het rentebesluit van de Federal Reserve, maar de stevige daling bij start van de handel is gaandeweg de ochtend minder geworden.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde donderdag rond het middaguur een verlies van 0,3 procent op 463,60 punten. De Duitse DAX liet een verlies zien van 0,6 procent op 15.377,30 punten. De Franse CAC 40 noteerde een daling van 0,4 procent met een stand van 6.957,55 punten. De Britse FTSE won donderdag 0,3 procent naar 7.488,92 punten.

De Federal Reserve liet de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd, maar sprak de intentie uit om halverwege maart de rente wel te verhogen in een poging de hoge inflatie te temmen.

Vanochtend was het relatief rustig op macro-economisch vlak. Wel bleek het Duitse consumentenvertrouwen licht verbeterd.



Vandaag publiceren de Amerikanen de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 265.000 tegen 286.000 een week eerder, en de eerste raming van de groei van de economie in het vierde kwartaal, ingeschat op 5,5 procent op kwartaalbasis tegen 2,3 procent over het derde kwartaal. Verder komen nog de aanstaande woningverkopen over december naar buiten.

Olie noteerde donderdag vrijwel onveranderd, nadat de prijs voor Brent woensdag voor het eerst sinds 2014 weer boven de 90 dollar per vat stond. Een maart-future West Texas Intermediate noteerde donderdag op 87,34 dollar, terwijl voor een april-future Brent 88,75 dollar werd betaald.

De euro/dollar noteerde op 1,1189. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,1205 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,1241 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Bank heeft in het vierde kwartaal meer inkomsten en winst behaald dan verwacht en verraste met het bericht dat bijna alle kosten van de reorganisatie geboekt zijn. De koers van het aandeel noteerde 5,6 procent hoger.

SAP heeft in het vierde kwartaal van het vorig jaar de omzet zien oplopen, maar het operationele resultaat en de marges onder druk zien staan, conform voorlopige cijfers. De koers van het aandeel SAP noteerde 6,8 procent lager.

EasyJet heeft in het eerste kwartaal van het gebroken boekjaar het verlies bijna weten te halveren, maar de omikronvariant van het coronavirus beïnvloedt de boekingen op korte termijn. De koers van het aandeel noteerde 0,1 procent lager.

De kwartaalcijfers van STMicroelectronics werden in Parijs beloond met een koerswinst van 5,0 procent. De Chipfabrikant wil miljarden investeren in het uitbreiden van de capaciteit.



In Parijs en Frankfurt hielden de plussen en minnen elkaar redelijk in evenwicht. In Parijs viel verder de koerswinst voor het aandeel Renault van 3,1 procent op, samen met het verlies van 2,7 procent voor het aandeel Dassault Systèmes.

In Frankfurt noteerde het aandeel RWE een koerswinst van 3,0 procent en viel de koers van het aandeel Delivery Hero met 3,8 procent terug. In Amsterdam verloor de koers van het aandeel van sectorgenoot Just Eat Takeaway 2,0 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan donderdag naar verwachting een licht lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden nog geen 0,1 procent in het rood.

De toonaangevende S&P 500 index sloot woensdag 0,2 procent in het rood op 4.349,93 punten, terwijl de Dow Jones-index 0,4 procent daalde tot 34.168,09 punten. Technologiebeurs Nasdaq maakte een pas op de plaats op 13.542,12 punten.