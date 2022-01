Valuta: euro onder 1,12 dollar

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde donderdag onder de 1,12 dollar in een markt die reageert op het rentebesluit van de Federal Reserve van woensdagavond.

"De markt weet nu waar het aan toe is", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury donderdag tegen ABM Financial News. "Dat betekent dat we voorlopig rekening moeten houden met een euro die beweegt tussen de 1,1170/80 en 1,1230 dollar, waarmee de markt nog altijd duidelijk dollarminnend is", aldus Van der Meer.

De Federal Reserve liet de belangrijkste rente zoals verwacht ongewijzigd, maar sprak de intentie uit om halverwege maart de rente wel te verhogen in een poging de hoge inflatie te temmen.

In een verklaring op het rentebesluit liet voorzitter Jerome Powell weten dat de Fed de middelen heeft om te voorkomen dat de inflatie nog lang op het huidige hoge niveau blijft, maar dat hij zich bewust is van het risico dat de loongroei een verdere stijging van de inflatie met zich mee kan brengen. "We zien flinke loonstijgingen. Er is een risico dat de inflatie langer op een hoog niveau blijft dan verwacht. Als de inflatieontwikkelingen verslechteren, dan moeten we ingrijpen", aldus Powell.

Met deze woorden kan de markt volgens Van der Meer zich weer richten op de macrorealiteit met als belangrijkste richtpunt voor de korte termijn de Amerikaanse inflatiedata die meekomen met de de inkomens- en bestedingcijfers op vrijdagmiddag.

Vandaag publiceren de Amerikanen de wekelijkse steunaanvragen, ingeschat op 265.000 tegen 286.000 een week eerder, en de eerste raming van de groei van de economie in het vierde kwartaal, ingeschat op 5,5 procent op kwartaalbasis tegen 2,3 procent over het derde kwartaal. Verder komen nog de aanstaande woningverkopen over december naar buiten.

De euro noteerde donderdag 0,4 procent lager op 1,1196 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent lager op 0,8337 Britse pond. Het Britse pond zakte donderdag 0,3 procent en noteerde op 1,3428 dollar.