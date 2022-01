Financials in trek op rood Damrak

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste donderdagochtend lager, maar een deel van de openingsverliezen werd wel weggewerkt. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 0,8 procent tot 746,63 punten.

Beleggers in Europa konden vanochtend voor het eerst reageren op het rentebesluit van de Federal Reserve op woensdagavond en vooral op de toelichting daarop door voorzitter Jerome Powell.

"Powell had goed en slecht nieuws", aldus investment manager Simon Wiersma van ING. "Het goede nieuws is dat de Amerikaanse economie ondanks de pandemie goed draait en vooral de arbeidsmarkt sterk is. Het slechte nieuws is dat de Fed verrast is over de hardnekkigheid van de historisch hoge inflatie", aldus Wiersma. "De Fed-bestuurders maken zich inmiddels toch zorgen over de mogelijk blijvende effecten daarvan en het risico op een loon-prijsspiraal."

De verrassing voor beleggers zat hem volgens Wiersma in het bericht dat de Fed mogelijk bij iedere volgende beleidsvergadering dit jaar de rente zal verhogen. "Dat betekent dat, inclusief maart, de Fed dit jaar mogelijk zeven keer de rente zal verhogen. En dat is een stuk meer dan de vier renteverhogingen die tot gisteravond door de markt waren ingeprijsd."

Econoom Jim Reid van Deutsche Bank ging ook uit van vier, maar waarschuwde voorafgaand aan het rentebesluit al dat het er ook wel eens zes of zeven zouden kunnen worden.

ING speelt zelf ook in op hogere rentes. "Hogere rentes hoeven niet per se een bedreiging voor de aandelenbeurzen te zijn, zolang de winsten van bedrijven maar kunnen blijven stijgen", aldus Wiersma. ING is vooral positief over waardeaandelen, maar minder enthousiast over groeiaandelen met een hoge waardering.

Beleggers anticipeerden vanochtend op een hogere rente door financials te kopen. Aandelen van Aegon, NN Group en ING behoorden dan ook tot de grootste stijgers in de AEX.

Analist Robert Cantwell van Upholdings stelde evenwel ook dat "de markt zijn verstand even verloren lijkt te hebben, waardoor grote kansen ontstaan voor langetermijnbeleggers in groeiaandelen".

"Bedrijven die in de toekomst meer geld gaan verdienen dan ze vandaag doen, zijn het hardst afgestraft, terwijl bedrijven met daadwerkelijk schulden juist de dans hebben ontsprongen. Dat is de wereld op zijn kop", aldus Cantwell.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,1200.

De olieprijzen daalden licht, na de sterke opleving in de afgelopen dagen. De olieprijs sloot op woensdag nog op het hoogste niveau in zeven jaar, mede vanwege de toegenomen zorgen over een Russische aanval op Oekraïne.

Stijgers en dalers

Onder de veelal roodgekleurde hoofdaandelen verloren IMCD, Adyen en Just Eat Takeaway.com 2 tot 4 procent. ArcelorMittal verloor 2,3 procent. Goldman Sachs haalde ArcelorMittal van de kooplijst. Financials Aegon, ING en NN Group stegen juist tot 1,3 procent.

In de AMX won Galapagos maar liefst 13,4 procent na de benoeming per 1 april van Paul Stoffels als nieuwe topman. Een zwaargewicht, oordeelde zakenbank Jefferies. Citi gaf daarnaast een koopadvies voor Galapagos af. Inpost leverde 1,5 procent in na een sterke stijging op woensdag.

In de AScX verloor Avantium 1,2 procent, maar steeg NX Filtration met 4,0 procent.