Vlakke resultaten voor Signify verwacht

Beeld: Signify

(ABM FN-Dow Jones) Signify heeft in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting vlakke resultaten geboekt. Dat blijkt uit een analistenconsensus die het verlichtingsbedrijf zelf samenstelde. De analisten rekenen gemiddeld op een omzet van krap 1,9 miljard euro, vergelijkbaar met de omzet een jaar eerder. Dit komt neer op een vergelijkbare omzetdaling van 0,4 procent. Dat was een jaar eerder nog een krimp van 5,9 procent. De analisten rekenen verder op een aangepast EBITA-resultaat van 249 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 251 miljoen euro. Dat zou resulteren in een marge van 13,1 procent tegen 13,4 procent een jaar eerder. Onder aan de streep stond in het vierde kwartaal vermoedelijk een nettowinst van 119 miljoen euro tegen 137 miljoen euro een jaar eerder, zo voorspellen de analisten. Een kwartaal eerder had Signify nog last van verstoringen in de aanvoerketen, waardoor het verlichtingsbedrijf niet geheel kon voldoen aan de sterke vraag, zo merkten analisten van Berenberg op. Ook plaatselijke lockdowns als gevolg van de coronacrisis drukten op de resultaten. De daling van de EBITA-marge was toen beperkt dankzij prijsverhogingen, die voor het eerst sinds de beursnotering bijdroegen aan de winstgevendheid. De vrije kasstroom daalde in het vierde kwartaal op jaarbasis vermoedelijk van 332 miljoen naar 219 miljoen euro. De schuld is naar verwachting van analisten afgenomen van 1,3 miljard euro tot 1,1 miljard euro. Signify nam in het vierde kwartaal wel het Amerikaanse Fluence over een bedrag van 272 miljoen dollar. Outlook Signify mikt zelf voor 2021 op een vergelijkbare omzetgroei van 3 tot 6 procent met een aangepaste EBITA-marge van 11,5 tot 12,5 procent. Signify rekent daarnaast op een vrije kasstroom van meer dan 8 procent van de omzet in 2021. Voor heel 2021 mikt de analistenconsensus op een omzet van 6,77 miljard euro, goed voor een vergelijkbare groei van 2,7 procent. De aangepaste EBITA zal 786 miljoen euro bedragen en de nettowinst 362 miljoen euro, voorzien de analisten. De vooruitzichten voor de omzet en marge zijn verslechterd en zullen aan de onderkant uitkomen van de outlook, maar de optimistische toon van het bestuur ten tijde van de publicatie van de derdekwartaalcijfers was bemoedigend, vinden de analisten van Berenberg. Voor de jaren 2021 tot en met 2023 verwacht Signify dat de vergelijkbare omzet jaarlijks tot 5 procent kan stijgen. De aangepaste EBITA-marge moet dan in 2023 11 tot 13 procent bedragen. De vrije kasstroom moet meer dan 8 procent van de omzet zijn tussen 2021 en 2023 en het rendement op aangewend kapitaal minstens 11 procent. Signify opent vrijdag voorbeurs de boeken. Bron: ABM Financial News

