'Aalberts blijft traditie trouw bij overname'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft met de overname van ISEL Germany een traditionele, aanvullende overname gedaan. Dit concludeerde ING donderdag in een korte analyse van deze transactie. ING merkte daarbij op dat Aalberts in het verleden veel van dergelijke aanvullende overnames deed. ISEL is volgens de bank goed voor 1 procent van de voor dit jaar geraamde omzet van Aalberts. Belangrijk aspect bij de inlijving betreft de digitale versterking en de verbetering van de positie in Duitsland. De financiering van de overname is in de ogen van ING geen heikel punt als het om acquisities van dit formaat gaat. ING heeft voor het aandeel Aalberts een Houden advies met een koersdoel van 54,25 euro. Het aandeel noteerde donderdag op een rood Damrak 2,1 procent lager op 53,28 euro. Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News