Degroof Petercam verlaagt koersdoel PostNL

Beeld: PostNL

(ABM FN-Dow Jones) Degroof Petercam heeft donderdag het koersdoel voor PostNL verlaagd van 5,40 naar 4,50 euro bij handhaving van het koopadvies. De coronacrisis geeft de pakketdivisie van PostNL een duw in de rug, zo merkte analist Frank Claassen op, nu steeds meer consumenten de voordelen inzien van e-commerce. Daardoor zal de volumegroei van pakketten structureel hoger liggen. Claassen mikt op een dubbelcijferige groei. "PostNL is goed gepositioneerd om hiervan te profiteren." Ook de briefpostvolumes zijn volgens de analist veerkrachtiger geworden en de winstgevendheid wordt gesteund door kostenbesparingen en synergievoordelen uit de integratie met Sandd. De druk op de recurrente EBIT is tot een einde gekomen, zelfs exclusief de meewind van de coronacrisis, en vanaf volgend jaar zal PostNL een structurele groei realiseren dankzij de dubbelcijferige groei bij pakketten en een stabiele bijdrage van briefpost. De waardering van het aandeel PostNL noemde Claassen laag, waardoor het koopadvies gehandhaafd blijft. Het koersdoel werd wel neerwaarts bijgesteld, vanwege lagere multiples bij sectorgenoten in de afgelopen maanden. De analist merkte op dat het aandeel PostNL al met meer dan 25 procent is gedaald vanaf de piek in mei 2021. Het nieuwe koersdoel laat ruimte over voor een stijging van meer dan 25 procent ten opzichte van de huidige niveaus. "En dan komt daar nog een dividendrendement van meer dan 10 procent bovenop." Het aandeel PostNL daalde donderdag licht tot 3,57 euro. Bron: ABM Financial News

