WeTransfer blaast beursgang af Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) WeTransfer heeft zijn geplande beursgang op Euronext Amsterdam afgeblazen vanwege de marktomstandigheden. Dat maakte het techbedrijf donderdag bekend. Er was in de afgelopen week wel substantiële belangstelling van beleggers, stelde het bedrijf, maar blijkbaar niet voldoende in de huidige onzekere markt. "We hebben besloten om onze publieke notering niet door te laten gaan door de volatiele marktomstandigheden, maar we blijven ons inzetten voor de behoeften van onze gebruikers", zei CEO Gordon Willoughby in een toelichting. Een week geleden maakte WeTransfer nog bekend dat het aandeel voor 17,50 tot 20,50 euro op de markt zou komen. WeTransfer wilde 125 miljoen euro ophalen met de beursgang, die het bedrijf zou waarden op 629 miljoen tot 716 miljoen euro. Ook zouden een aantal aandeelhouders een deel van hun belang verzilveren. De biedperiode zou vandaag aflopen, om 14.00 uur. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.