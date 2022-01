Van Lanschot Kempen wil meer covered bonds uitgeven Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Van Lanschot Kempen

(ABM FN-Dow Jones) Van Lanschot Kempen wil zijn uitgifte van covered bonds uitbreiden. Een aanvullend programma zal in de loop van dit jaar worden opgezet, kondigde de bank donderdag voorbeurs aan. Het programma heeft een zogeheten soft-bullet-structuur, wat inhoudt dat de looptijd kan worden aangepast aan de verlengde looptijd. Zo denkt de bank en vermogensbeheerder meer diverse financiers aan te kunnen trekken. Bron: ABM Financial News

