Citi zet Galapagos op kooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Citi Research heeft donderdag het advies voor Galapagos verhoogd van Houden naar Kopen en het koersdoel van 51,00 naar 61,00 euro. "2020 en 2021 waren verschrikkelijke jaren voor Galapagos", concludeerden de analisten van Citi. Het aandeel handelt zelfs 40 procent lager dan de nettokaspositie, merkten zij op. Nu de vooruitzichten voor Jyseleca zijn verlaagd, net als de verwachtingen voor de pijplijn, is de verhouding tussen risico en rendement volgens Citi aantrekkelijker geworden. De vraag is nu wat er gaat gebeuren met de kaspositie van 5 miljard euro, aldus Citi. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.